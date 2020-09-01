قرية بنى صالح بالفيوم تناشد المحافظ بحل مشكلة الصرف الصحي.. فيديو

عرض برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو من قرية بنى صالح بـ محافظة الفيوم، لرصد المشكلات التي يعانون منها.
وقال أحد المواطنين من قرية بنى صالح بالفيوم، خلال التقرير، إنهم يعانون من مشكلات صرف صحي، ويطالبون الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بحل مشكلاتهم.
وطالبت سية أخري من نفس القرية، بحل مشكلات الانابيب، وتوفير الخبر لـ جميع المواطنين، وتطوير المستشفيات فى ظل أزمة فيروس كورونا.
ولفت مواطن آخر أن معظم الخدمات التى تتم فى القرية تكون بالجهود الذاتية، ولذلك نطالب نظرة المحافظ.