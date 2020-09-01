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أصل الحكاية

قصة ألبوم صور من 4 عقود.. وقع عليها 100 فنان من كبار فناني بريطانيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:01 م
صورة من الألبوم
صورة من الألبوم
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عبدالله قدري
اعلنت مكتبة هيرزوج الألمانية امتلاكها ألبوم صور يعود إلى فيليب هاينهوفر، دبلوماسي ألماني عرف ببراعته في تجارة الفنون عاش في مدينة أوجسبورج، قبل 4 قرون مضت.

تنقل هاينهوفر على مدار 50 عاما في أوروبا، عمد خلالها إلى توثيق مرحلة هامة في حياة الفن الأوروبي من خلال طلبه من كل فناني عصره وكانوا النخبة في عالم الفن والفنون في أوروبا، إلى رسم لوحات لعدد من رسوما لعدد من ملوك وامراء أوروبيين على مر التاريخ يمثل ذلك الألبوم الذي حمل اسم "كتاب الصداقة" ذاكرة جديدة تضاف إلى تاريخ الفن في مراحل تاريخية مختلفة في التاريخ الأوروبي.

مع بداية تكوين الألبوم لم يكن معروض للعوام وكان يتم الاحتفاظ به بعيدا عن العبث خلال الفترة الماضية ليكتسب رونقه، وذلك لأن "كتاب الصداقة" ضم رسومات العديد من الشخصيات التاريخية البارزة على رأسهم الإمبراطور الرومانى، وأمراء وأميرات ألمان.

ظن العالم أنه تم فقدان أثر الألبوم منذ نحو 14 عاما في ظروف غامضة حتى عاد وظهر من جديد في أحد مكتبات ألمانيا التي تهتم بالوثائق والأوراق التاريخية من أجل عرضها بين رفوفها التي بدورها تعرضه للجمهور مع ضمان على عدم العبث بها أو اهدارها. 

وبحسب خبراء، فإن كتاب الصداقة واحد من أهم الكتب التاريخية التي سجلت مرحلة تمتد لـ 50 عام في حقبة مميزة في تاريخ الفن الأوروبي، إذ يقدم رؤى واضحة ومدعمة ببراعة لا يضاهيه براعة، تأتي براعة الرسومات أنها حملت توقيع عدد من فناني تلك الحقبة التاريخية.

تمكنت مكتبة هيرزوج من امتلاك الألبوم بدعم وتمويل عدد من كبرى المؤسسات التي تعمل في السوق الألماني على رأسهم وزارة الثقافة الألمانية،والمؤسسة الثقافية للولايات الفيدرالية.

وشارك أيضا في التمويل وإنهاء الصفقة لصالح المكتبة الألمانية وجود مشترين من مختلف الدول الأوروبية من محبي وعشاق التاريخ، وضم عدد من الشركاء وهم: (مؤسسة فولكس فاجن ومؤسسة إرنست فون سيمنز للفنون ومؤسسة ساكسونيا السفلى ومؤسسة رودولف أوجست أوتكر).

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