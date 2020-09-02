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برلمان

حتى لا تتكرر مأساة شتاء كورونا .. برلماني يطالب بتشديد الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن عودة إصابات كورونا إلى الارتفاع مرة أخرى بعد انحسارها مؤخرا يرجع إلى حالة اللامبالاة والاستهتار بالإجراءات الاحترازية للعديد من المواطنين، مستبعدا أن يكون السبب حدوث موجة ثانية من الفيروس.


وطالب شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة مواصلة تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بضرورة ارتداء الكمامة خارج المنزل والحرص على مراعاة التباعد الاجتماعي وتقليل الكثافات خاصة في المواصلات والشوارع الرئيسية، حتى لا يفاقم الوضع ويزداد خطورة في الشتاء القادم كما حدث في نظيره الماضي.


كما طالب النائب بضرورة تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت الاقتصادية وغيرها من الأماكن التي استأنفت نشاطها ضمن خطة التعايش مع الفيروس، بجانب تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامة، المقدرة بـ 4 آلاف جنيه على المخالفين خاصة بالأماكن العامة.

يذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، قد صرح بأن مصر لديها الكوادر العلمية والإكلينيكة التي يمكنها تقييم أى دواء للمواطن المصري وتفادى الآثار الجانبية للدواء، مشيرا إلى أن هناك توقعات بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى الشتاء.

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