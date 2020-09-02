عضو سياحة النواب: الدولة نجحت في محاصرة الوباء ولن نسمح بالعودة للوراء

شدد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بما يساعد على عودة السياحة بشكلٍ قوى.





وقال ادريس في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الرقابة والوقاية ضرورة لحماية صحة المواطنين من جهة والحفاظ على الاقتصاد ودعم قطاعالسياحة من جهة اخرى، رافضا عودة الشيشة لأي سبب من الاسباب إلا بموافقة رسمية من وزارة الصحة قائلا: " لا يجب العودة للوراء لأن الدولة تحمى صحة المواطنين، وتحافظ على الاقتصاد في نفس الوقت.





وقال ادريس" مصر طبقت كل الشروط وأساليب الوقاية من المرض ونجحت في محاصرة الوباء، الأمر الذي يجب أن يتم استغلاله للتقدم للأمام وليس العودة للوراء، مستطردا: "الحكومة قدمت ما يجب عمله لمواجهة الفيروس".





كانت منظمة السياحة العالمية قد اكدت أن وفد رفيع المستوى من المنظمة اختتم زيارة رسمية لمصر لتقديم دعم قوى لعمل الحكومة لإعادةتنشيط السياحة وتوجيه فوائدها نحو دعم سبل العيش والحفاظ على التراث الثقافى.





وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي فى بيان: "إن استئناف السياحة بشكل آمن ليس ممكنًا فحسب، بل إنهضروري أيضًا.





وأضاف:" دعمت مصر، باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية الرائدة فى العالم، القطاع بإجراءات حازمة، بما فى السياسات المالية والاقتصادية الفعالة، وهى الآن جاهزة للترحيب بالسياح مرة أخرى إلى مواقعها العديدة المثيرة للاهتمام، مع وضع الناس ورفاهيتهم فى المقام الأول".





وقالت المنظمة فى بيان إن زيارة مصر جاءت للمساعدة في توجيه تنفيذ توصيات اعادة بناء القطاع، حيث التقى الوفد بقيادة الأمين العاملمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكشفيلي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني للتعرف علىالخطوات المتخذة لدعم السياحة، بما في ذلك من خلال دمج وزارات الاثار والسياحة وتقديم المنح والحوافز للقطاع.