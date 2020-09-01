"نقل النواب" توضح فوائد تخفيض تذكرة المترو للصعايدة

وقال "الخشب" لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت جدلا واسعا حول توقف قطارات الصعيد بمحطة بشتيل بدلا من رمسيس، قائلا:" الهدف من ذلك تخفيف الزحام الموجود فى ميدان رمسيس وتوزيع الضغط على جميع المحطات الأخرى".

إلى جانب ذلك، يتم تطوير خط السكة الحديد القاهرة - السد العالي بطول 900 كم ويشمل إشارات، ومزلقانات، وأعمال صناعية عليها، ومحطات، وسكة، ومن المخطط مد هذا الخط من السد العالي إلى توشكي.









وتطرق وزير النقل إلى المشروعات الجديدة التي تخدم أهالينا في الصعيد، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص 5 مليارات جنيه إضافية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، منها 3.5 مليار جنيه في الصعيد لمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد بنسبة 70% لمحافظات الصعيد من المخصصات المالية التي تمت الموافقة عليها، وقبل ذلك كان قد تم اعتماد ملياري جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، من بينها 4 محافظات في الصعيد وهي : الجيزة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا.









ولفت الوزير إلى أن هناك مقترحا يتم دراسته بشأن حصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل، شريطة تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة، أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل .









من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة اتجهت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التوسع في تنمية الصعيد، وتوفير الخدمات لأهالينا بالمحافظات المختلفة، في جميع القطاعات والمجالات، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي توفر الآلاف من فرص العمل لأهالينا بالصعيد، كما أن هناك جهودا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وهناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع قرى الوجه القبلي الأكثر احتياجا على رأس أولويات خطط الحكومة التنموية.







