السياحة توضح الضوابط الواجب اتباعها بعد فتح المتاحف والأماكن الأثرية.. فيديو

أكدت الدكتورة سها بهجت المتحدثة بأسم وزارة السياحة أن الوزراة اتخذت الاجراءت والضوابط الأساسية لفتح المتاحف امام الزائرين والسياح مؤكدة أن هناك ضوابط لسلامة الزائرين هي التباعد الاجتماعى ولبس الكمامة والمطهرات الموجودة باماكن معلومة داخل المتاحف.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن أن العالملين بالمتاحف سيرتدون الكمامات والقفازات إضافة إلى وجود ارشادات لكيفية التعامل لمثل تلك الظروف.





وتابعت المتحدثة بأسم وزارة السياحة أنه سيكون هناك عدد محدد مع كل مرشد وسيتم استخدام السماعات في كلام المرشد حتى يستطيع السائح أن يفهمه.





وأشارت إلى أنه سيتم التوجه نحو فتح المتاحف كلها بدون استثناء في جميع المحافظات مؤكدة أن الوزراة تعمل على تفعيل الحجز الالكتروني.



