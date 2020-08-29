بالإجراءات الوقائية| الحكومة تسمح بإقامة فعاليات بالمحميات الطبيعية لتشجيع السياحة.. نواب: ينبغي تنويع الأنشطة لجلب المزيد من العملة الصعبة

برلمانى:

إقامة فعاليات بالمحميات الطبيعية باتخاذ الإجرءات الوقائية يمنع تفشى فيروس كورونا





برلماني:

وزير السياحة يستهدف تنويع المنتج السياحى فى مصر





صحة البرلمان: المحميات الطبيعية من الأماكن المتسعة المناسبة لتطبيق كل الإجراءات الإحترازية



أشاد عدد من النواب بقرار الحكومة والذى يسمح بإقامة فعاليات بالمحميات الطبيعية باتخاذ الإجراءات الوقائية لتشجيع السياحة، منعا لتفشى فيروس كورونا ، حيث أكدوا أن وزير السياحة يستهدف تنويع المنتج السياحى لما تمتلكه مصر من سياحة ثقافية ومتاحف وسياحة شواطئ وسياحة محميات طبيعية ، كما أشاروا إلى أن المحميات الطبيعية تعتبر من الأماكن المتسعة التى نستطيع ان نطبق عليها كل الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.









فى البداية قال النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إنه يؤيد السماح بإقامة فعاليات بالمحميات الطبيعية باتخاذ الإجرءات الوقائية لتشجيع السياحة، منعا لتفشى فيروس كورونا.





وأشار خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المحمية الطبيعية يكون بها من حوالى 10 أفراد إلى 20 فردا وفى مكان مفتوح، وبالتالى فإن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة سيؤدى إلى نتائج إيجابية.





وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن التخوف من التزاحم فى الشواطئ، والذى يكون سببا رئيسيا فى انتشار فيروس كورونا من خلال التجمعات.





وقال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار يقوم بمجهود كبير، فى سبيل إعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.





وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير السياحة يستهدف تنويع المنتج السياحى لما تمتلكه مصر من سياحة ثقافية ومتاحف وسياحة شواطىء وسياحة محميات طبيعية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لإقامة الفعاليات بالمحميات الطبيعية.





وتابع : لابد من اتباع الإجراءات اللازمة لعودة السياحة مرة اخرى من خلال تحديد نسبة من الإشغالات فى الفنادق ووجود شهادة خلو من فيروس كورونا والحفاظ على مسافتا التباعد الإجتماعى.





وأوضح ان لجوء وزير السياحة إلى تنويع المنتج السياحى ، بهدف انخفاض حركة السياحة ، ولذلك كان لابد من تنويع الأنشطة السياحية بهدف جلب المزيد من العملة الصعبة.





وقال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إننا ندعم أى قرارات لعودة السياحة ، وذلك فى انخفاض معدلات السياحة خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما تم غلق حركة الطيران ، كان لابد من وجود اكثر من مصدر بديل للسياحة وكان من بينها المحميات الطبيعية.

وتابع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان : المحميات الطبيعية تعتبر من الأماكن المتسعة التى نستطيع ان نطبق عليها كل الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





وكان قد أكد مجلس الوزراء أنه سيتم السماح للشركات السياحية بإقامة الفعاليات بالمحميات الطبيعية بهدف تشجيع السياحة، وذلك وفقًا لعدة إجراءات، منها أن تتقدم الشركات السياحية بطلباتها لإقامة الأنشطة والفعاليات لقطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، ليتم دراسة طلبات كل شركة على حدة على أن يتم الرد خلال أسبوع.





وأضاف المجلس أنه بشرط ألا يزيد عدد المجموعات الممارسة للنشاط على 45 فردًا تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء، فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تم التوجيه بعرض الطلبات على اللجنة الفنية العليا المنوط بها دراسة القيم الحالية وتقديم تقرير مفصل عنها.









ونفى المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر، مُوضحةً أن قيمة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية، والصادر بشأنها قرار من السلطة المختصة منذ عام 2017، كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير.