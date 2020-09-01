بعد زيارة ماكرون لها في منزلها .. فيروز تواصل تصدرها تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فيروز بعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لها في منزلها ومنها وسام





وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏عندما يأتيك التكريم ... من الخارج ويأتيك الى وسط بيتك لأنك بكل بساطة ... تاريخ وعراقة وعلامة فارقة ‎#فيروز ‎#ماكرون ‎#ماكرون_في_بيروت" و "‏اشتقنا لحضورك وصوتك.. صورة لبنان الأجمل..مش بس صورتو.. وصوتنا كلنا لكل العالم.. فيروز إسم ما بيتكرّر.. متلك متل لبنان.. ما بيتكرّر ‎#فيروز ".





واضاف اخرون" ‏حُب الناس، بيحرُس الناس واللي بيعطي السعادة بكأس بترجعله بمِيِّة كاس...‎#فيروز ".و" ‏هذه سيدة لبنان الأولى وليس سواها..‎#فيروز".









وقال آخرون"‏عروستنا الحلوة .. يانيسانه حلوة ‎#فيروز " و" ‏مُنحت الكبيرة فيروز اليوم وسام جوقة الشرف وهو ارفع وسام فرنسي كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها و زياره الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيرة ‎#فيروز دليل على ان ‎#فيروز هي ‎#كبير لبنان وزارته الشامخة للأبد وتقدير ‎#فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره فلتحيا ‎#لبنان ولتحيا ‎#فيروز ".







