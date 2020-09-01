بعد زيارة ماكرون لها في منزلها .. فيروز تواصل تصدرها تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فيروز بعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لها في منزلها ومنها وسام
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "عندما يأتيك التكريم ... من الخارج ويأتيك الى وسط بيتك لأنك بكل بساطة ... تاريخ وعراقة وعلامة فارقة #فيروز #ماكرون #ماكرون_في_بيروت" و "اشتقنا لحضورك وصوتك.. صورة لبنان الأجمل..مش بس صورتو.. وصوتنا كلنا لكل العالم.. فيروز إسم ما بيتكرّر.. متلك متل لبنان.. ما بيتكرّر #فيروز ".
واضاف اخرون" حُب الناس، بيحرُس الناس واللي بيعطي السعادة بكأس بترجعله بمِيِّة كاس...#فيروز ".و" هذه سيدة لبنان الأولى وليس سواها..#فيروز".
وقال آخرون"عروستنا الحلوة .. يانيسانه حلوة #فيروز " و" مُنحت الكبيرة فيروز اليوم وسام جوقة الشرف وهو ارفع وسام فرنسي كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها و زياره الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيرة #فيروز دليل على ان #فيروز هي #كبير لبنان وزارته الشامخة للأبد وتقدير #فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره فلتحيا #لبنان ولتحيا #فيروز ".