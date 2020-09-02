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إشادة برلمانية بتوقيع وزارة النقل عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية.. النواب: نقلة جديدة للحفاظ على المرافق.. ويؤكدون: المترو شريان الحياة للعاصمة ويستخدمه أكثر من مليوني مواطن

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:20 ص
وزير النقل والمواصلات
وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير
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ماجدة بدوى
  • عضو لجنة النقل : صيانة مترو الأنفاق سيمنع تكرار تعطله 
  • الكوراني: عقد وزارة النقل مع الشركة الفرنسية سيوفر للدولة أموالاً كثيرة  حيث إن عمليات الصيانة مكلفة 
  • برلماني: صيانة المترو سيحدث طفرة جديدة ستعمل على راحة الركاب 

شهد وزير النقل توقيع عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو بمصر الجديدة لمدة 15 عاما، وذلك لإدارة الشركة الفرنسية العالمية لأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة.

وأكد علي هامش التوقيع أن عقد الشركة الفرنسية واضح، ووفقنا علي بنوده رغم الاعتراض علي بعضها لنتعلم أسلوب الإدارة جيدًا، مضيفا أن الشركة ستحصل على مقابل مادى نظير الإدارة فقط وليس لها علاقة بالإيرادات ولن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، مؤكدًا أن الخط الثالث سيقدم خدمة تضاهي الخدمات الأوروبية لجميع مرتادي المترو. 

أكد عدد من اعضاء مجلس النواب، أن هذا العقد سيوفر للدولة أموال كثيرة  حيث أن عمليات الصيانة مكلفة جدا لميزانية الدولة ، وأيضا الإستمرارية لمدة 15 عامًا سيزيد من عملية الجودة وأيضا تقديم فنيات كثيرة واستمرار لتقديم الخدمة المميزة .

أكد النائب محمد الكوراني عضو لجنة النقل بمجلس النواب ، أن مشاكل السكة الحديد فى مصر مترو الأنفاق هو عدم وجود صيانه من الشركات المنفذة ، وبالتالى يتم التهالك السريع لها وإهدار أموال كثيرة على الدولة.

وتابع عضو لجنة النقل فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، ان توقيع وزارة النقل اليوم  عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو بمصر الجديدة لمدة 15 عاما لإدارة الشركة الفرنسية العالمية لأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة ، أمر هام جدا للحفاظ على مقدرات الدولة وخطوط المترو فى مصر.

وأبدي  الكوراني ،  تأييده  البروتوكول الذى وقعته أمس وزارة النقل ، لافتا إلى أن  هذا العقد سيوفر للدولة أموالاً كثيرة  حيث إن عمليات الصيانة مكلفة جدا لميزانية الدولة ، وأيضا الإستمرارية لمدة 15 عامًا سيزيد من عملية الجودة وأيضا تقديم فنيات كثيرة واستمرار لتقديم الخدمة المميزة .

 أكد النائب حسين فايز أبو الوفا ، أن  من يتعامل مع مترو الأنفاق بشكل يومي سيلاحظ التغيير الكبير الذي نشهده الأن على جميع خطوط المترو ويرجع ذلك لأداء الجيد لوزير النقل والمتابعة اليومية وإفتتاح المرحلة الرابعة خير دليل على ذلك .

وتابع عضو لجنة النقل فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، ان توقيع وزارة النقل اليوم  عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو بمصر الجديدة لمدة 15 عاما لإدارة الشركة الفرنسية العالمية لأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة  ، يعتبر نقلة جديدة للحفاظ على مدة حياة مترو الأنفاق الذي يستخدمه يوميا اكثر من 2 مليون مواطن.

وأكد ابو الوفا ، إبرام العقد يؤكد حرص وزارة النقل والحكومة على  الحفاظ على تقديم خدمات جيدة للمواطنين ، وأيضا الحفاظ على حقوق الدولة حيث إن الصيانة أمر ضروري وخاصة لمترو الأنفاق الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة لوسائل المواصلات فى مصر والذى إذا تعطل لمدة 30 دقيقة تغلق العاصمة من شدة الزحام .

وفي السياق ذاته قال النائب سامح السايح عضو لجنة النقل بمجلس النواب ، أن توقيع وزارة النقل اليوم  عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو بمصر الجديدة لمدة 15 عاما لإدارة الشركة الفرنسية العالمية لأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة سيحدث طفرة جديدة ستعمل على راحة الركاب .

وأضاف السايح فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن وزارة النقل حريصة على تجديد وتحديث قطاع النقل في مصر لافتا إلى أن الوزير حريص علي راحة المواطنين  ومصلحة الدولة فى تطوير وصيانة كل وسائل النقل .

وتابع النائب أننا جميعا شهدنا تدني مستوي الخدمة فى جهاز المترو فى الفترات السابقة وتدمير الماكينات  عقب أحداث يناير 2011 وتدني مستوي النظافة والأعطال ، وبالتالى كان هناك عبء كبير على وزارة النقل والأن نفتخر جميعا بما تم تحقيقيه فى مجال النقل.
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