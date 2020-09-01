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أخبار العالم

جو بايدن يتفوق على ترامب بـ300 مليون دولار..جمعها من التبرعات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:35 م
بايدن
بايدن
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قسم الخارجي
وفق ماذكرت مصادر مطلعة، فمن المتوقع أن يعلن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن عن جمع تبرعات قياسية بأكثر من 300 مليون دولار خلال أغسطس المنصرم، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

وجمع بايدن الذي يتجاوز الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب في معظم استطلاعات الرأي الوطنية، 140 مليون دولار في يوليو.

ومن المتوقع أن يشهد دعما من المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي عقد في الفترة من 17 أغسطس إلى 20 أغسطس.

وتشهد الولايات المتحدة موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب، منذ أواخر مايو على "اضطهاد الشرطة للمواطنين من أصول إفريقية".  


ويوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات قاسية وتجريح بحق بايدن، وكاد ان يعزل ترامب خلال العام الماضي بسبب اشتعال التحقيقات ضده ، بعدما سرب مسئول أمريكي تم فصله حاليًا معلومات عن طلبات ترامب للرئيس الأوكراني بمعاقبة ابن بايدن، ليخصم ذلك من حظوظ بايدن امام ترامب في انتخابات نوفمبر المقبلة.

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