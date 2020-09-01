"امرأة تربعت على القلوب سنين".. الديهي يشيد بزيارة ماكرون لفيروز

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بيت الفنانة اللبنانية فيروز، في أول زيارة له في جولته داخل الأراضي اللبنانية بهدف إعادة إعمار البلاد.





وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن "ماكرون طرق باب امرأة تربعت في القلوب العربية واللبنانية لسنوات طويلة".





وعن المغزى من الزيارة الفرنسية لفيروز البالغة 86 سنة، أوضح مقدم البرنامج، أن ماكرون يستهدف القوى الناعمة في لبنان والتي تسيطر على عقول وأذواق المواطن اللبناني.





وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قلد الفنانة اللبنانية فيروز، أرفع وسام فرنسي، وهو "جوقة الشرف" من رتبة فارس.



