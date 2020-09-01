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رياضة

طائرة بنات سموحة ثالث الجمهورية عقب الفوز على الجزيرة 0/3

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:16 م
طائرة سموحه بنات
طائرة سموحه بنات
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حسام الحارتي
حصل فريق سموحة لكرة الطائرة بنات تحت ١٩ سنة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بعد فوزه على الجزيرة  ٠/٣  فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على صالة النادي الأهلي ضمن مباريات بطولة الجمهورية . 

يضم فريق سموحة كلا من : نور عادل ، دينا محمد ، نوران أحمد ، ريم حسام ، ريم حسام ، انجى يحيى ، سندس اسامه ، حبيبة حسام ، خلود حسام ، بريهان حسام ، يمنى عمرو ، شهد الفقي ، حبيبة وائل ، دنيا محمد ، هنا أيمن ، سهيله عصام ، نانسى محمد ، سارة تامر ، سلمى عيد ، نورينا وهبه ، آلاء أحمد ، هنا احمد ، حبيبة مصطفى ، حسن محمد .
 
يتكون الجهاز الفني من : نعمات عبد المنعم مدير فنى ، شريف ابراهيم و مصطفى الدرى  مدربا  الفريق ، حسن حامد إدارى الفريق ،  وائل سيف مخطط أحمال ، سهيله محمد طبيب الفريق ويشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى الدكتور رجب عبد النبى .
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