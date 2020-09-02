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يوسف القعيد: السيسي غضب من تعدي بعض المواطنين على الأراضى

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
الأديب الكبير يوسف
الأديب الكبير يوسف القعيد
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البهى عمرو
قال الأديب الكبير يوسف القعيد، إن الدولة المصرية تقوم بعمل مشروعات كثيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن ما يتم يكون على أساس فكرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن  السيسي يقوم بمشروع بناء مصر الحديثة.

وأوضح يوسف القعيد أن الرئيس السيسي من الشخصيات نادرة الغضب، ولكن أثناء حديثة عن التعديات على الأراضى الزراعية انفعل وغضب.

ولفت إلى أن قيام بعض المواطنين بالبناء على الأراضى الزراعية يرتكبون جريمة ويفكرون فى أنفسهم فقط.

وأشار إلى أن مصر تستورد رغيف العيش، فالاعتداء على الرقعة الزراعية أمر خطير.

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