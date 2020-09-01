AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا .. خلاف بين مجدي عبد الغني وميدو بسبب مؤمن زكريا.. عصام الحضري يدعم حسني عبد ربه

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:24 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
Advertisements
مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:




وجه عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق الدعم للكابتن حسني عبد ربه لاعب نادي الاسماعيلي السابق بعد تعرضة لوعكة صحية نتيجة طردة من مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري. 





نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي فيديو اعلاني جديد له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





علق الكابتن مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على هجوم احمد حسام ميدو على الجمعية بسبب مؤمن زكريا. 






نشر سعد سمير لاعب النادي الأهلي صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع تريزيجية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. رضوى الشربيني تعلق على أزمة المايوه الشرعي.. علا رشدي تقترح حل للتحرش.. وفاء عامر: نفسي أمثل أمام عبد الرحمن أبو زهرة

موجز السوشيال.. شوبير يعلن شفاء حمدي فتحي من كورونا.. محمد صلاح يحلق شعره ولحيته.. شاهد

محمود البزاوي يدعم مؤمن زكريا: ترجع بالسلامة وتملأ الملعب نشاطا وبهجة

موجز السوشيال ميديا.. أحمد فهمي يدعم مؤمن زكريا.. بسمة بوسيل تغني لـ تامر حسني في عيد ميلاده

اخبار السوشيال ميديا.. تريزيجيه يتألق في تدريبات أستون فيلا.. نبيل الحلفاوي يرد بقوة على ميدو: بطل الدوري هو الأصدق ..ومتابعون: الزمالك عاوز يبيّض وشه

موجز السوشيال ميديا... سيدة تعتدي على ضابط شرطة داخل محكمة... كهربا وحسين الشحات يدعمان مؤمن زكريا بزيارة لمنزله

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق صابرين على لقاء فيروز بـ ماكرون

تكشف حجم بطنها.. جلسة تصوير جديدة لـ جيجي حديد تعبر عن فرحتها

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

تحذير عاجل من الشركة المنتجة لعلاج كورونا بشأن ريمديسيفير

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

استشاري تغذية: نوعان من الطعام يدمران المناعة.. تعرف عليهما

AdvertisementS

فيلم Tenet يتخطى 50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع

بنتك بتدعم المثليين .. الديهي ردا على تهديد فنانة بعد اتهام ابنتها بقضية فيرمونت

وزير الاتصالات: إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية أساس نجاحها .. فيديو

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

القصة الكاملة لحبس ابنة نهى العمروسي على ذمة قضية الفيرمونت

نشأت الديهي يفجر مفاجأة عن الفيرمونت: أخطر قضية أخلاقية منذ التسعينات

مستشار الرئيس يوضح سبب زيادة أعداد الإصابة بكورونا من جديد.. فيديو

أمطار رعدية تصل لحد السيول في عز الصيف.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

السيسي غالي بمصر عالي.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل أحب بلده بصدق فأحبه شعبه

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

الأهلي يلجأ لـ فتح سقف التعاقدات الجديدة لمواجهة تكتل الأندية الخاصة

خبير إدارة محلية: قانون التصالح أجاز مد المهلة إلى 31 مارس المقبل.. وحركة محافظين قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطرد السموم و يقوي المناعة .. فوائد شرب الماء بالليمون

شاهد .. 9 نصائح احترافية لتحسين شكلك في الصور

غير مقلق.. أعراض السكري الكاذب