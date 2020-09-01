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فن

قضايا النجوم | حبس ابنة نهى العمروسي بقضية الفيرمونت.. فنانة تقتل زوجها .. وأخرى تتعرض للتحرش

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:41 م
ابنة نهى العمروسي
ابنة نهى العمروسي
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سعيد فراج
تعرضت مجموعة من النجوم لأزمات صعبة خلال الفترة الماضية وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يهتمون بمعرفة تلك التفاصيل المثيرة، ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز الأزمات التى لاحقت الفنانين.


ابنة نهى العمروسي 
أمرت النيابة العامة بحبس أحمد الجنزورى ونازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة  نهى العمروسى أربعة أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت. 


كشفت جهات التحقيق عن حبس أحمد الجنزورى ونازلي مصطفى كريم ابنة  نهى العمروسي أربعة أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت.
 

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
 

اكتفت الفنانة نهى العمروسي بتعليق مقتضب بعد القبض على ابنتها، نشرته عبر صفحتها بموقع فيس بوك قالت فيه: "تهمة نازلى بنتى الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم". 


محمد رمضان 
قضت محكمة جنح الدقي، بحبس محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على مواقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".


كان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون جنيه، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.


هيفاء وهبي 
مازالت مشاكل هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري قائمة أمام محكمة الاسرة للنظر في الدعوى التي رفعها عليها محمد وزيري لإثبات زواجه منها.


وتكشف هيفاء باستمرار ما يحدث معها فى الجلسات، وكتبت مؤخرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما حدث فى الجلسة الأخيرة"، قائلة: "‏اليوم كانت جلسة بمحكمة الاسرة اللي أخينا لجأ لها ليغصبني انه متجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود". 


وأضافت": "محاميه فشل في تقديم الاوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود، حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمدلله".


كانت الفنانة هيفاء وهبي حرصت على كشف ما حدث في أولى جلسات قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها محمد وزيري.


وكتبت عبر حسابها على تويتر: "بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة اثبات الزواج اللي رفعها م.و بمحكمة الأسرة.. حضر المحامون ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !!


وتابعت: "القاضي رد إن السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة وفجأة محاميه قاله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم وتأجلت لليوم".


كانت الفنانة هيفاء وهبى نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تضمن رسالة موجهة الى مدير اعمالها محمد الوزيرى اتهمته خلالها بالنصب عليها. 


عبير بيبرس
لا تزال قضية الفنانة عبير بيبرس، تحظى باهتمام كبير من النشطاء على السوشيال ميديا، بعدما قتلت زوجها إثر مشاجرة دارت بينهما فسددت له 3 طعنات بقطعة من الزجاج فى صدره وفارق الحياة فى الحال. 


وتزوجت عبير بيبرس، من عمرو سيد، في شهر سبتمبر من العام الماضي 2019، وظهرت مؤخرًا معه، في صورة التقطها الأخير على طريقة السيلفي، ونشرها عبر حسابه على فيسبوك، قبل 5 أشهر من قتله، وتحديدًا في شهر فبراير الماضي. 


وظهرت عبير بيبرس، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استخدمتها كصورة شخصية للحساب، في آخر ظهور لها قبل قتل زوجها. 


يأتي ذلك، بعد قرار النيابة العامة، بحبس عبير بيبرس، على ذمة التحقيقات، بعد قتل زوجها بـ 3 طعنات في الصدر والقلب، إثر مشاجرة دارت بينهما، وإهانته لها أمام الناس، بحسب أقوالها في التحقيقات. 


هنا الزاهد 
وفي الشهر الماضي، نشرت الفنانة هنا الزاهد، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات ستورى "إنستجرام".


وظهرت الفنانة هنا الزاهد فى الفيديو مستاءة من أحد سائقى عربات النقل، بعد تعرضها للمضايقة والتحرش من أحد السائقين وأصدقائه وهربوا فور قيامها بتسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها.


وعلقت  الفنانة هنا الزاهد، على الفيديو قائلة: "هربوا وأنا بصورهم".


قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها لم تشعر بالندم لدقيقة، من أنها صورت واقعة التحرش بها من نافذة سيارتها، معلقة: "فى الأول كنت بخاف أصور أو آخد رد فعل" .


وأكدت "الزاهد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى، أنها تلقت رسائل من جمهور بنات بأنهن سيتخذنها قدوة من خلال نشر فيديوهات وفضح من يتحرش بهن، ولن تخاف بعد اليوم.


وأشارت إلي أنها تلقت بعض الرسائل بأن ملابسها هى السبب فى التحرش، منوهة إلي أن ظاهرة التحرش كارثة والسبب فيها أخلاق المتحرش نفسه ولا علاقة لها بملابس أو تصرفات المرأة .


وتابعت :" عندما أسافر إلي الخارج أرتدي ملابس غير التي أرتديها في مصر، ومع ذلك لم أتعرض للتحرش، لذا لابد من وجود قوانين صارمة ورادعة فى هذا الشأن ".


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق ومرافقيه الـ 5، لقيامهم بالتحرش بالفنانة أثناء سيرها بسيارتها في مدينة الشيخ زايد.
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