كان على علاقة بإحداهما.. ضبط صياد متهم بذبح شقيقتين في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة العثور على شقيقتين - مُقيمتين بدائرة مركز قوص بقنا داخل منزلهما وبهما جروح ذبحية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة (صياد - مقيم بمحافظة أسوان).





وقرّر المتهم أنه نظرًا لسابقة ارتباطه بعلاقة بإحداهن وحدوث خلافات بينهما وارتباطها بشخص آخر ومعايرتها له بسوء سلوك شقيقتيه، عقد العزم على التخلص منها، وفى سبيل تنفيذ مُخططه توجه بتاريخ الواقعة لمسكنها وعقب قيامها بفتح الباب له قام بتكبيلها وتكميم فمها والتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها ولدى مشاهدة شقيقتها له وخشية افتضاح أمره قام بالتعدى عليها بذات السلاح محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها واستولى على هاتفها المحمول وهرب وتخلّص من الهاتف والسلاح المستخدم بإلقائهما بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.