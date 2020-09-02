تكنولوجيا جديدة تحول مفتاح السيارة إلى كاميرا للتصوير

أصدرت شركة هاى تك العالمية تقنية حديثة وهي تحويل مفتاح السيارة إلى كاميرا عالية الدقة تعمل على تصوير صوت وصورة ، فمن خلال التطور التكنولوجى والتحديث أصبح إمكانية تصوير وتسجيل أى حدث يدور من غير أن يشعر أحد.





وأصبح الآن ريموت السيارة العادي بإمكانه أن يعمل بوظيفتين فى نفس الوقت، فيستطيع أن يقوم بوظائف الريموت الطبيعية وهى فتح وغلق السيارة وهناك خاصية أخرى تم إضافتها، وهى كاميرا للتصوير عند وضعه فى أى مكان يقوم برصد كل شيء بالصوت والصورة.





وأضافت الشركة المصنعة أن ريموت السيارة يحتوى على كاميرا ذو جوده ممتازه FULL HD، حيث يمكن من تصوير الفيديو بالصوت والصورة، كما يمكن تركيب ذاكرة حتى 32 GB .





ويمكن توصيل كاميرا الريموت بأجهزة الكمبيوتر، كما يستغرق الشحن السريع الى 40 دقيقة للشحن التام 100% .





كما يعمل الريموت بشكل عادى كمفتاح للسياره بجانب وجود الكاميرا بداخله والتى تقوم بوضع استعداد التصوير لمدة 15 يوما تكون الكاميرا جاهزة للتصوير فى أى وقت، دون الخلل بوظائف الريموت واستخداماته.