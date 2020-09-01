علي أبو جريشة ينتقد "عشوائية" مجلس الإسماعيلي









انتقد علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق مجلس إدارة الدراويش بسبب عملية البيع العشوائي الذي تتم لنجوم الدراويش خلال الفترة الأخيرة.





وقال علي أبو جريشة في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "هناك عملية بيع عشوائي في الإسماعيلي، يجب أن يكون هناك إدارة فنية في النادي تتحكم في اللاعبين الراحلين خاصة أن هناك أكثر من لاعب من القوام الأساسي رحل عن الإسماعيلي وهذا يؤثر سلبا على الفريق الأول".





أضاف: "لكي تبيع لاعب يجب أن يكون معك بديله ولكن العشوائية تتحكم في مجلس الإسماعيلي وهناك حالة من عدم التخطيط في النادي".



