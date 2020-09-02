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ديني

الأزهر يدين اعتداء الكيان الصهيوني على مسن فلسطيني ويعرب عن كامل تضامنه معه

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:20 ص
الأزهر يدين اعتداء
الأزهر يدين اعتداء الكيان الصهيوني على مسن فلسطيني
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محمد شحتة
أدان الأزهر الشريف بشدة الاعتداء الوحشي الذي قام به بعض جنود الكيان الصهيوني على مسن فلسطيني، أمس الثلاثاء، أثناء قمع وقفة منددة بالاستيطان على أراضي بلدتي جبارة وشوفة بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب الأزهر الشريف عن كامل تضامنه مع هذا البطل الذي يدافع عن أرضه، متشبثًا بعلم بلاده، ضد المحتل الغاشم، الذي لا يدرك قيمة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.

وأكد الأزهر، رفضه لسياسات الاحتلال الصهيوني في التعامل مع الشعب الفلسطيني المقهور الذي يُستباح عرضه ودمه وتُنهب مقدراته وتنتهك مقداساته.

ويدعو الأزهر الشريف جميع القوى والمنظمات الدولية إلى إدانة ومنع تلك الاعتداءات المتكررة، مجددا تضامنه مع نضال أبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في مواجهة تلك الاعتداءات.
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