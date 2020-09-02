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مرأة

مرتدية بدلة بيضاء.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة مع متابعيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وبيضاء، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وتألقت ديميت اوزديمير وهي ترتدي بدلة باللون الأبيض مكونة من بنطال واسع ، وعليه جاكيت بأكمام طويلة وازرار من المنتصف، واختارت تحته توب باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وعلي تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ حيث اختارت الأي لاينر لتبرز من جمال عينيها ، مع اللون البني الفاتح كأحمر شفاه.

واكتفت ديميت اوزديمير في اختيار الإكسسوارات بارتداء اسوارة باللون  الفضي وقرطين ناعمين بنفس اللون.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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💚 @marieclairetr Eylül ⭐️

A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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