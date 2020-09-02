لليوم الخامس.. اختراع لـ تامر حسني والعسيلي في صدارة تريند يوتيوب

مازال كليب أغنية " اختراع" للنجمين تامر حسني والعسيلي تتصدر تريند يوتيوب لليوم الخامس على التوالي بعد طرحها يوم الجمعة الماضية.
"اختراع" كلمات: أحمد حسن راؤول، وألحان: أحمد زعيم، وتوزيع: وسام عبد المنعم، وتم تسجيل الغناء باستوديو Th production، ومهندس صوت هيثم راضي - عبدالرحمن شوقي، وميكس وسام عبد المنعم ، وماستر چلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج : تامر حسني.
وأبرز الكليب الذي قام بإخراجه تامر حسني مدينة العلمين الجديدة بهدف الترويج السياحي بعدما خرجت إلى النور في صيف 2020.
وتقول كلمات الأغنية: "معروف انا من زمان .. ولا واحدة بتملالي عينيا .. جات هي حصل جنان .. شكلي هيتعلم عليا .. لا دي تعظيم سلام
.. حلوة جدااا مش عادية".
ده الحب ملوش كبير .. وانا ايه فاكر نفسي خبرة! .. وبوقع ناس كتير .. وبعدي من خرم ابره .. قال ايه جامد خطير .. خدت درس ميه ميه".