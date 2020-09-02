لليوم الخامس.. اختراع لـ تامر حسني والعسيلي في صدارة تريند يوتيوب

مازال كليب أغنية " اختراع" للنجمين تامر حسني والعسيلي تتصدر تريند يوتيوب لليوم الخامس على التوالي بعد طرحها يوم الجمعة الماضية.





"اختراع" كلمات: أحمد حسن راؤول، وألحان: أحمد زعيم، وتوزيع: وسام عبد المنعم، وتم تسجيل الغناء باستوديو Th production، ومهندس صوت هيثم راضي - عبدالرحمن شوقي، وميكس وسام عبد المنعم ، وماستر چلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج : تامر حسني.





وأبرز الكليب الذي قام بإخراجه تامر حسني مدينة العلمين الجديدة بهدف الترويج السياحي بعدما خرجت إلى النور في صيف 2020.





وتقول كلمات الأغنية: "معروف انا من زمان .. ولا واحدة بتملالي عينيا .. جات هي حصل جنان .. شكلي هيتعلم عليا .. لا دي تعظيم سلام

.. حلوة جدااا مش عادية".



