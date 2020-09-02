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محافظات

مشروعات خدمية بالجملة فى الحسنة.. والانتهاء منها خلال ٣ أشهر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
اللواء أسامه أحمد
اللواء أسامه أحمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنه
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احمد صالح
تفقد اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء ، كافة الأعمال الخدمية والمرافق التي تتم داخل المدينة، بتمويل من الخطة الاستثمارية للمحافظة تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي بشان متابعة مشروعات الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة.

حيث قام بجولة لمتابعة أعمال رفع وكفاءة إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس والتي تتضمن إنشاء "جراجات _ مغسلة ومشحمة، وتوسعة للمبني الإداري بالحملة"٠

كما تفقد موقع الحسنة للتعليم الثانوي ( إنشاء جديد تابع هيئة الأبنية التعليمية، كما تم المرور علي موقع الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة ، كما قام بالمرور علي موقع رفع كفاءة إدارة الحسنة الاجتماعية ، تنفيذ جهاز تعمير سيناء.


وأشار رئيس المدينة إلى أنه يجري الانتهاء من جميع أعمال البناء والتشطيبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر، تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن متابعة مشروعات لأن الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة.


وقد رافق رئيس المدينة أثناء الجولة كل من : المهندس/ أحمد عبد الحليم سالمان ، نائب المجلس والمدينة ،و أحمد نايل مدير إدارة الحملة الميكانيكية ، والمهندس/ محمد لافي مدير الإدارة الهندسية.

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مشروعات خدمية بالجملة فى الحسنة.. والانتهاء منها خلال ٣ أشهر
مشروعات خدمية بالجملة فى الحسنة.. والانتهاء منها خلال ٣ أشهر
مشروعات خدمية بالجملة فى الحسنة.. والانتهاء منها خلال ٣ أشهر
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