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تعليم

هيئة الامتحانات الأمريكية تقرر إلغاء امتحانات الـ SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر حتى يونيو 2021

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
امتحانات السات
امتحانات السات
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ياســـمين بدوي
شهدت أزمة طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر خلال الساعات الأخيرة تطورا جديدا  تسبب في حالة من الجدل و الغضب و الاستياء بين الطلاب وأولياء أمورهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث فوجئ طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر برسالة جديدة على البريد الإلكتروني من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" ، تعلن لهم إلغاء كل محاولات السات للطلاب المصريين حتى يونيو 2021 بسبب تكرار مشكلة التسريب 

وسبق أن تلقى طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر منذ قليل بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" ، تسبب في حالة من الجدل قبل ساعات قليلة من امتحان السات الذي كان مقررا عقده السبت 29 أغسطس 2020.

حيث أعلنت هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" خلال هذا البريد الالكتروني المرسل للطلاب المصريين ، عن إلغاء امتحان السات الذي كان مقررا عقده السبت 29 أغسطس 2020 في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر.

 وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: تقوم حاليا الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم بمخاطبة كافة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة حفاظا علي مستقبل أبنائنا وسوف نوافيكم بالبدائل بعد اتمام المناقشات .
هيئة الامتحانات الأمريكية تقرر إلغاء امتحانات الـ SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر حتى يونيو 2021
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