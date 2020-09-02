هيئة الامتحانات الأمريكية تقرر إلغاء امتحانات الـ SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر حتى يونيو 2021

شهدت أزمة طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر خلال الساعات الأخيرة تطورا جديدا تسبب في حالة من الجدل و الغضب و الاستياء بين الطلاب وأولياء أمورهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





حيث فوجئ طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر برسالة جديدة على البريد الإلكتروني من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" ، تعلن لهم إلغاء كل محاولات السات للطلاب المصريين حتى يونيو 2021 بسبب تكرار مشكلة التسريب





وسبق أن تلقى طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر منذ قليل بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" ، تسبب في حالة من الجدل قبل ساعات قليلة من امتحان السات الذي كان مقررا عقده السبت 29 أغسطس 2020.





حيث أعلنت هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" خلال هذا البريد الالكتروني المرسل للطلاب المصريين ، عن إلغاء امتحان السات الذي كان مقررا عقده السبت 29 أغسطس 2020 في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر.



