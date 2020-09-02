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منوعات

الحياة مشاركة.. لقطة نادرة لزوجين من طائر الرفراف يحملان الطعام لصغارهما

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تظهر صورة في توقيت مثالي اللحظة التي يحاول فيها ذكر طائر الرفراف مساعدة رفيقه في توصيل طعام السمك للكتاكيت.


التقطت مصورة هواة الحياة البرية "ديانا نايت" تلك اللحظة المثالية، وحتى تحصل عليها كانت "ديانا" تنتظر طوال الليل في مخبأ بجوار البركة في محاولة للحصول على لقطات لمجموعة من ثعالب الماء بالقرب من بورن، لينكولنشاير.


مع بزوغ الفجر، لم تظهر ثعالب الماء وبدأت ديانا المتعبة في تغليف حامل الكاميرا ومجموعة أدواتها، حتى لفت وميض أزرق عينيها، وبكل تلقائية ضغطت "ديانا" على الكاميرا لالتقاط صورة نادرة جدًا لاثنين من طائر الرفراف ينقلان الطعام.


من المعروف أن صغار الرفراف يصعب تصويرها أثناء الطيران، حيث يندفعون بسرعة عالية للقبض على فرائسهم السمكية، ولكن في الصورة التي التقطت تمكنت ديانا من التقاط ليس فقط صيدًا ناجحًا ولكن أيضًا تسليم الوالدين مأكولات للأطفال.


وقالت ديانا إنها شعرت بالسعادة عندما رأت نتيجة قرار أخذ اللقطة"، وأضافت: "كما يحدث غالبًا في تصوير الحياة البرية، فإنك تضع خطة وتخرج بشيء واحد في الاعتبار، وتغير الطبيعة الأم، كل ذلك في لمح البصر".
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