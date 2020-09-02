بعد توجيهات الرئيس بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة.. التعليم العالي: الجامعات الأهلية توفر جميع البرامج التعليمية الحديثة بالخارج للطلاب داخل مصر

التعليم العالي: الجامعات الأهلية توفر جميع البرامج التعليمية الحديثة بالخارج للطلاب داخل مصر

أستاذ الإعلام: الجامعات الأهلية تحد من جشع الجامعات الخاصة

الرئيس السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية.

وتم في هذا الإطار، تم استعراض خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنها والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تقدم أقساما للمرة الأولى في الجامعات الأهلية الجديدة والتي سيتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد بحيث يتم التقديم للطلاب كل ما يحتاجوه داخل مصر ولا يضطر الطالب للدراسة في الخارج.

وقال "عبد الغفار"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، إن الوزارة تعمل على تقديم جميع البرامج الدراسية الحديث التي يسعى الطلاب لدراستها، موضحا أنه بذلك يتم جذب كثير من الطلاب راغبي الدراسة في الخارج بالدراسة داخل مصر.

بينما أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم فتح تنسيق في الجامعات الأهلية الجديدة يوم 20 أغسطس، واستمر حتى يوم 31 أغسطس، بينما يسمح بتسديد الرسوم الدراسية حتى يوم 9 سبتمبر.

وقال المصدر لـ"صدى البلد"، إن الجامعة ستوفر الخدمات الصحية للطلاب من خلال التأمين الصحي ووحدات الخدمة الصحية داخل الجامعة.

وأضاف أن هناك سكنا جامعيا للطلاب سيتم توفيره مع بدء العام الدراسي الجديد، وأن هناك كشفا طبيا سيُجرى للطلاب في الفترة من 5 لـ 7 سبتمبر.

ويمكن الإطلاع على كل ما يخص الجامعات الأهلية الجديدة من خلال المواقع التالية:

- جامعة العلمين

- جامعة المنصورة الجديدة

- جامعة الجلالة

- جامعة الملك سلمان

كما قال الدكتور محمود حسن إسماعيل، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، إن إنشاء الجامعات الأهلية وتوسيع نطاقها من خلال مساحات كبيرة على مستوى الجمهورية سيكون في مصلحة الطالب وخدمته بسبب قدرتها على استقبال الأعداد الكبيرة من طلاب الثانوية العامة الذين لا يجد الكثير منهم مكانا له في الجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن الجامعات الحكومية أصبحت لا تتحمل هذا العدد الكبير من خريجي الثانوية العامة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف محمود حسن، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجامعات الأهلية ستكون بها تخصصات غير موجودة في معظم الجامعات الخاصة الموجودة حاليًا، ويأتي ذلك من خلال توفير التخصصات التكنولوجية، وتخصصات طبية وغيرها، لافتًا إلى أن التخصصات الجديدة التي تتوفر في الجامعات الأهلية تهدف إلى خدمة المجتمع، وتتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي على مستوى العالم.

وأشار أستاذ الإعلام، إلى أن ما يتم صرفه في هذه الجامعات يعطي مردودا سريعا ماديًا وثقافيًا وعلميًا في المجتمع المصري، بالإضافة إلى أن هذا سيؤدي إلى تواجد منافسة بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات الحكومية في خروج جيل جديد قادر على المنافسة في سوق العمل.

وأوضح أن هناك حالة من الجشع من جانب الجامعات والمعاهد الخاصة في تحصيل الرسوم خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية سوف تحدث حالة من التوازن وتحد من شراسة تحصيل الرسوم من الجامعات الخاصة المبالغ فيها.

وأكد أن وجود الجامعات الأهلية سوف يحد من ظاهرة التعليم خارج مصر والحد من الشهادات الخارجية التي تكون معظمها مشكوكا فيها وتجد صعوبة المعادلة في المجلس الأعلي للجامعات.

بينما أعلنت وزارة التعليم العالى، المصروفات الدراسية المختلفة، فى الجامعات الأهلية، وجاء مجال الطب 105 آلاف جنيه وطب الأسنان بملبغ 97 ألف جنيه ومجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه ومجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه.

وحددت الوزارة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة كما يلى:

مجال الطب 105 آلاف جنيه

مجال طب الأسنان 97 ألف جنيه

مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه

مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه

مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه

مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه

مجال العمارة 69 ألف جنيه

مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه

مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه

مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه

مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه

مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه

مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه

مجال الفنون 50 ألف جنيه

مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه

مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه

مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه

مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه

مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه

مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، قال فى تصريح سابق، إنه من المقرر بدء الدراسة بجامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة فى العام الدراسى 2020-2021 والتى ستبدأ فى 17 أكتوبر.