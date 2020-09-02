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دراسة: تناول الطعام بعد الساعة 6 مساء يزيد من وزنك لهذا السبب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:09 م
ناول الطعام بعد الساعة
ناول الطعام بعد الساعة 6 مساءا يزيد من وزنك لهذا السبب
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آية التيجي
أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة أولستر بـ أيرلندا الشمالية، أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبة الرئيسية في الليل وبعد الساعة 6 مساءً، يتسبب لهم في زيادة وزن ، وذلك لأنهم سوف يشعرون بـ الجوع فيما بعد.

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، ان الأشخاص الذين يتناولون سعراتها الحرارية بعد الساعة 6 مساءً يميلون إلى اتباع نظام غذائي غير صحي، وتناول المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأكد الباحثون، إن الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن لأنهم يميلون إلى السماح لأنفسهم بالجوع الشديد خلال النهار، وهذا يجعلهم أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام ، واتخاذ خيارات طعام سيئة ، وتناول الوجبات السريعة في المساء. 

وأشار الباحثون، إلى أن أولئك الذين يتناولون أكبر وجباتهم في وقت مبكر من اليوم غالبًا ما يكونون ممتلئين للغاية؛ بحيث لا يمكنهم تناول الطعام مرة اخرى في الليل وجوههم في الليل. 

وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا 30 في المائة أو أقل من طعامهم في الليل، فهم أكثر عرضة لأن يستهلكون سعرات حرارية أقل بشكل عام من أي مجموعة، في حين أن أولئك الذين تناولوا نصف سعراتها الحرارية في الليل كانوا أكثر عرضة لـ زيادة الوزن واستهلاك كميات أكبر من الغذاء بعد منتصف الليل.

وقالت الباحثة الرئيسية جوديث بيرد ، من مركز ابتكار التغذية للأغذية والصحة (NICHE) في أولستر، انه تشير نتائجنا إلى أن استهلاك نسبة أقل من [السعرات الحرارية] في المساء قد يرتبط بانخفاض مدخول الطاقة يوميًا، بينما قد يرتبط استهلاك نسبة أكبر من الطاقة في المساء بانخفاض نقاط جودة النظام الغذائي.

ويأتي ذلك بعد أن وجدت دراسة أجريت في يناير، أن الأشخاص الذين تخطوا وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة لـ ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، ووجد العلماء أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام بعد منتصف الليل كان مؤشر كتلة الجسم لديهم أعلى بمقدار 1.3 وحدة ، مقارنة بأولئك الذين تمسكوا بروتين يومهم.
ناول الطعام بعد الساعة 6 مساءا يزيد من وزنك لهذا السبب ناول الطعام بعد الساعة 6 مساءا يزيد من وزنك لهذا السبب
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