دراسة: تناول الطعام بعد الساعة 6 مساء يزيد من وزنك لهذا السبب

في حين أن أولئك الذين تناولوا نصف

سعراتها

الحرارية في الليل كانوا أكثر عرضة لـ زيادة الوزن واستهلاك كميات

أكبر

من الغذاء بعد منتصف الليل.

وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا 30 في المائة أو أقل من طعامهم في الليل، فهم أكثر عرضة لأن يستهلكون سعرات حرارية أقل بشكل عام من أي مجموعة،