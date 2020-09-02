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حوادث

ضبط 159 قطعة أجهزة غير مصرح بتداولها بالدقهلية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (أجهزة غير مصرح بتداولها) بحيازة أحد الأشخاص (صاحب محل لتجارة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار- بمحافظة كفر الشيخ.

 وبمواجهته قرر بشراء المضبوطات من أحد مواقع التسوق الإلكترونى، وأضاف بتواصله تليفونيًا مع (مالكة شركة شحن - مقيمة بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية) عن طريق هاتفها الخاص، والإتفاق معها على توريد (32 جهاز ربيتر) ، وتسليمها بنطاق محافظة كفر الشيخ.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال إستقلالها سيارة أجرة، وبحوزتها (32 جهاز ربيتر وملحقاته – 64 هوائى داخلى – 31 هوائى خارجى – 32 مشترك أجهزة خاصين بجهاز الربيتر)، وبمواجهتها أقرت بشرائها للأجهزة المضبوطة من إحدى شركات الإلكترونيات بمحافظة الدقهلية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة خاصة فيما يتعلق بمكافحة جرائم حيازة الأجهزة والمعدات غير المصرح بتداولها.

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