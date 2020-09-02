وكيلة مشروعات البرلمان تفتح ملف امتحان الدبلومة الأمريكية.. وتطالب بالتحقيق في وقائع تسريبه المتكررة

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن تسريب امتحان الدبلومة الأمريكية.





وأوضحت أبو السعد فى طلبها أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن تلقيه خطاب من الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان الـ SAT وهي الـ College Board، بإلغاء الامتحان لوجود دلائل على تسريبه ، كما أن الوزير نفى اختصاص الوزارة لهذا الامتحان واقتصار دورها على تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات، أما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم) ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة الـAMIDEAST ، و لكن ذلك لا يمنع ضرورة تدخل الوزارة بمخاطبة كل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة حفاظا على مستقبل أبنائنا ، خاصة وأن إلغاء امتحان الدبلومة الأمريكية sat الذي كان مقررا عقده السبت 29 أغسطس، تسبب في حالة من الغضب بين طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر وأولياء أمورهم، لما له من تأثير سلبي.





وأكملت أبو السعد: الطلاب تلقوا بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، أعلنت فيه إلغاء امتحان السات الذي كان مقررا عقده السبت 29 أغسطس في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر ، وليس لدى الطلاب أي ذنب في إلغاء الامتحان بهذا الشكل المفاجئ؛ ما يهدد مستقبلهم خاصة مع بدء التنسيق للجامعات سواء الحكومية أو الخاصة.





وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة بالبرلمان أن الإشكالية في معظم محاولات الامتحان يتم إلغاءها من الجهة المانحة الدبلومة الامريكية في امريكا لتسريب الامتحان في مصر ، بما يسبب تأثر العديد من الطلبة بهذه الالغاءات المتكررة حيث أصبوا مهددين بعدم دخول الجامعة لعدم حصولهم علي المجموع اللازم نظرا لالغاء 4 محاولات هذا العام لعقد الامتحان.





وطالبة هالة ابو السعد بضرورة التحرك السريع من وزير التعليم والجهات المعنية لبحث الأمر والتحقيق في واقعة تسرب الامتحان ومحاسبة المتسبب في هذا الأمر، فهذا الامر يضر بسمعة مصر وقد يسبب إلغاء هذه الشهادة من مصر نهائيا.