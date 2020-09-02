زوجة تبرح زوجها ضربًا إثر مشاجرة زوجية بينهما في سوهاج

اعتدت ربة منزل ثلاثينية على زوجها بالضرب ؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما بعد مشادة كلامية عنيفة.





ومن الطبيعي أن يكون رد الزوج عليها بالإهانة والضرب المُبرح أيضًا، لا يوجد رجل تحتمل كرامته مثل هذه الأفعال، فأحدث لها جرحا قطعيا بفروة الرأس.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مركز شرطة طما يُفيد بورود بلاغًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "عبداللطيف. م. ع"، 37 عامًا، عامل، مُصاب بعدة جروح مُتفرقة بالجسم، وزوجته "سهير. ع. ف"، 35 عامًا، مُصابة بجرح قطعي بفروة الرأس.





وبسؤال الزوجين عما حدث بينهما تبادلا الاتهامات بتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب مما أحدث الإصابات المُنوه عنها، وأن ذلك يعود للخلافات الأسرية القائمة بينهما.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







