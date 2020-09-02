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رياضة

والد ميسي عن استمرار نجله في برشلونة: صعب صعب.. ولم أتحدث مع جوارديولا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:05 م
ميسي - والد ميسي
ميسي - والد ميسي
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إسراء أشرف
واصل خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، إثارة الجدل بشأن مستقبل نجله مع البارسا.


وقال خورخي ميسي في تصريحات لمراسل قناة "كواترو" (الرابعة الإسبانية): "موقف ميسي الحالي مع برشلونة صعب، ومن الصعب استمراره مع الفريق. 
وتابع: "لا يوجد أي شيء من مانشستر سيتي، ولم اتحدث مع بيب جوارديولا المدير الفني للفريق".

وعن مستقبل ميسي في برشلونة رد قائلًا: "صعب.. صعب".


وكان ميسي أبلغ إدارة البارسا برغبته في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، والآن يسعى لاتفاق على تفاصيل رحيله، من خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم، بين رئيس النادي وخورخي ميسي، والده ووكيل أعماله الذي وصل إلى مدينة برشلونة صباح اليوم الأربعاء، وذلك من أجل حسم مصير نجله مع البارسا.


وتتمسك إدارة النادي الكتالوني، ببقاء ميسي، وترغب في استمراره حتى نهاية عقده على الأقل في 2021، أو الحصول على قيمة الشرط الجزائي. 


لكن خورخي ميسي سيبحث عن حل ودي لرحيل "ليو" مجانًا دون دفع الشرط الجزائي في العقد والمقدر بـ 700 مليون يورو.


وتغيب ميسي عن اختبار فيروس كورونا الأحد الماضي، إضافة إلى أول تدريبين خاضهما الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان.
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