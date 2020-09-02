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أخبار العالم

الإمارات تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا.. والإجمالي يتخطى 71 ألف حالة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:12 م
قفزة في اصابات كورونا
قفزة في اصابات كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت دولة الإمارات اليوم، الأربعاء، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 79,623 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم، مما ساهم في الكشف عن 735 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 71,540 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 387 حالة.

وأضافت الصحة الإماراتية أنه تم شفاء 538 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 62,029  حالة.
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