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أخبار البلد

نقيب المحامين يعلن تفاصيل أسبوع الشباب لمناقشة ملفات مهمة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن نقيب المحامين، رجائى عطية أنه سيعلن الأسبوع القادم أو الذي يليه أسبوعًا للشباب، يشترك فيه الجميع للتحاور معًا في ملفات غاية في الأهمية.


وأضاف خلال احتفالية حلف اليمين للمحامين الجدد أن أبرز الملفات السائدة سيتم مناقشتها فى أسبوع الشباب ملف التمرين، الذي يبدو كأنه حقل ألغام، قائلًا: "لم نستطع حتى الآن أن نجد صيغة للتعامل بين المحامي والمتدربين لديه، لحفظ حقوق الطرفين، كما أن هناك مكاتب تضيق بقبول محامين للتدريب، ومكاتب لا تعطي المكافأة اللائقة للمحامي، وكذلك الخبرة والتدريب الصحيح، وللأسف البعض يستغل الشباب في المشاوير"، مضيفا: "يجب أن نصل لصيغة تضمن حسن إعطاء الفرصة للأجيال لتنمو نموا صحيحا".


وعن الملف الثاني، أوضح: «دعم الكتاب للمحامي الشاب، فالكتب بلغ ثمن بعضها 1000 جنيه، ويعز على المحامي الكبير أن يشتريها، فما بالنا بالشباب وهم في بداية طريقهم، وأنا لا أتحدث عن الكتب التي تملأ الأرصفة فهي عالة على القانون وأصحابها عالة على الأستاذية، فجيلنا تعلم وقرأ على يد فطاحل القانون، والتي لا تزال مؤلفاتهم متداولة حتى الآن لما حملته من قيمة علمية كبيرة»، مؤكدا أن الكتاب يجب أن تسهم فيه النقابة وتوفره للمحامي والمحامية.


وعن الملف الثالث، قال نقيب المحامين، إن النقابة يجب أن تعيد إحياء المكتبات في المحاكم الابتدائية والجزئية، فعندما بدأت عملي بالمحاماة كنا نطلع على كتب فطاحل القانون في محكمة تلا الجزئية، ولكن البعض استغل الإعارة الخارجية في أخذ الكتاب وعدم رده مما أدى إلى تآكل المكتبات وتكاد تكون تنعدم الآن، متابعا: «ستكون من خلال المكاتب القانونية للمحامين الذين لقوا ربهم، إضافة إلى شراء الكتب بواسطة النقابة، لتغذي بها المحاكم الابتدائية والجزئية».

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