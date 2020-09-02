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رياضة

مصدر بـ الترجي لـ صدى البلد: حمدو الهوني وافق مبدئيا على الانضمام لـ بيراميدز

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:15 م
حمدو الهوني
حمدو الهوني
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مجدي سلامة
كشف مصدر مسؤول بنادي الترجي التونسي عن حقيقة اقتراب حمدو الهوني جناح الفريق من الانضمام لأحد الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا إلى رغبة النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز في التعاقد مع حمدو الهوني جناح فريق الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال المصدر لـ " صدى البلد": "هناك اهتمام من جانب الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز".


وتابع: "حمدو الهوني يتبقى في عقده سنة مع نادي الترجي وهناك رغبة قوية لدينا في التجديد له والبقاء مع النادي في المواسم المقبلة".

وأكمل: "هناك اهتمام من نادي بيراميدز وعلمنا أنهم قاموا بجس نبض اللاعب وهو لم يمانع بشكل عام للمبدأ خصوصًا أن المقترح المادي المقدم ليس هينًا والفريق المصري يريد أن يكون فريق الأحلام".

وأضاف: "المحيطون باللاعب قاموا بدعوته إلى مزيد من التريث وخصوصًا أن رغبة اللاعب الليبي هي اللعب في صفوف أحد أندية الخليج".

وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتابع بوادر تمرد اللاعب ولن نسمح بتكرار سيناريو البدري الذي انتقل لأهلي جدة وهناك جلسة خاصة مع اللاعب قريبًا لحسم الأمور بشكل نهائي سواء بالتجديد للنادي أو الرحيل مع حفظ حقوق النادي".
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