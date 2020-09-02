الأول من نوعه في افريقيا والثاني عالميا.. البحيرة تعلن عن مشروع تكنولوجيا الأخشاب | تفاصيل

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين خاصة بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، موضحًا أن تعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إهتماما ً كبيرًا لدورها في دفع عجلة الانتاج وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه والنهوض بالإقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030 .





أشار " آمنه"، أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزى وادي النطرون وحوش عيسى تمثلان قاطرة التنمية علي أرض المحافظة ، لافتًا أنه خلال العامين الماضيين وافقت اللجنة العليا للإستثمار على 47 مشروعا بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون تنوعت مابين مشروعات غذائية وهندسية وکيميائية وفرت 2089 فرصة عمل وبلغت تكاليفها الاستثمارية 900 مليون جنيه ، كما وافقت اللجنة على 29 مشروعا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسي عبارة عن مشروعات کيميائي وغدائية وهندسية واعلاف وفرت عدد 885 فرصة عمل وبلغت تكاليفها الاستثمارية 400 مليون جنيه .

أوضح محافظ البحيرة، أنه بالنسبة للمشروعات التى وافقت عليها اللجنه العليا للإستثمار خارج المناطق الصناعيه خلال نفس الفترة فقد بلغ عددها 128 مشروعا وفرت 7839 فرصة عمل وبلغت تكاليفها الاستثمارية 3 مليارات جنيه .

وأشار المحافظ إلى إقامة مشروع تكنولوجيا الأخشاب التي ستقوم بتنفيذه شركة WOTECH بادكو والذى تقدر التكاليف الاستثمارية له 209 مليون يورو بطاقة إنتاجية 205 ألف م۳/ سنویا طبقا للمواصفات الأوروبية المعتمدة .

وأوضح "آمنه"، إن هذا المشروع الأول من نوعه في افریقيا والشرق الأوسط والثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وسيعمل علي سد إحتياجات السوق المحلي المتزاید علي إنتاج الألواح الخشبية MDF والتى تعتمد فى إنتاجها على قش الارز باستخدام کميات حوالي 250 ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة خام لإنتاج الخشب متوسط الكثافة MDF مما سيعمل علی تحسين البيئة ومواجهة مشكلة السحابة السوداء الناتجة من حرق قش الأرز الموسمي وكذا توفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة .

وأكد محافظ البحيرة، علي تشجيع وجذب الإستثمارات الجادة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترضهم من معوقات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب إستيفائها من الجهات التنفيذية المعنية ، ووجه بتضافر الجهود والتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية للإسراع في تطوير وتنمية المناطق الصناعية لدعم الإقتصاد القومي وتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة.