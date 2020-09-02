في ثالث محطات جولته الخليجية .. كوشنر مستشار ترامب يلتقي أمير قطر

قال الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بحث مع جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مكتبه بقصر البحر، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.





وأضاف الديوان في بيان له، أنه تمت مناقشة عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، ناقلا تأكيد أمير البلاد على موقف قطر الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.





يذكر أن جاريد كوشنر يقوم بجولة شرق أوسطية حاليا، حيث زار دولة الإمارات في رحلة تاريخية على متن أول طائرة تجارية تصل أبوظبي من تل أبيب، ثم زار السعودية، وصولا لقطر، ضمن مساعي تعزيز السلام في المنطقة.