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مرأة

علاج التهاب الحلق واللوز من مطبخك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:31 م
. علاج التهاب الحلق
. علاج التهاب الحلق واللوز
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هاجر هانئ
التهاب الحلق هو شعور مؤلم أو جاف أو حكة في الحلق، يعد ألم الحلق من أكثر الأعراض شيوعًا و انتشارا بين الأشخاص  فهي تمثل أكثر من 13 مليون زيارة لمكاتب الأطباء كل عام، تحدث معظم حالات التهاب الحلق بسبب الالتهابات أو العوامل البيئية مثل الهواء الجاف على الرغم من أن التهاب الحلق قد يكون مزعجًا ، فإنه عادة ما يختفي من تلقاء نفسه.

ينقسم التهاب الحلق إلى أنواع ، بناءً على جزء الحلق الذي يصيبه: 
-يصيب التهاب البلعوم المنطقة الواقعة خلف الفم مباشرة.
-التهاب اللوزتين هو تورم واحمرار في اللوزتين ، وهي الأنسجة الرخوة في مؤخرة الفم.
-التهاب الحنجرة هو تورم واحمرار في الحنجرة.

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علاج التهاب الحلق واللوز
التهاب الحلق واللوز هو حالة تحدث عندما تلتهب اللوزتان يمكن أن يحدث بسبب الالتهابات البكتيرية والفيروسية ويؤدي التهاب اللوزتين إلى أعراض مثل تورم أو التهاب اللوزتين، إلتهاب الحلق، ألم عند البلع، حمى، صوت أجش، رائحة الفم الكريهة، ألم الأذن.
تنتقل العدوى الفيروسية التي تسبب التهاب اللوزتين من تلقاء نفسها. قد تتطلب الالتهابات البكتيرية مضادات حيوية و يركز العلاج أيضًا على تخفيف أعراض التهاب اللوزتين ، مثل استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الإيبوبروفين لتخفيف الالتهاب والألم.
هناك عدد من العلاجات المنزلية التي يمكنها علاج أو تقليل أعراض التهاب اللوزتين بشكل فعال وفقا لموقع healthline.
-الغرغرة بالماء المالح
يمكن للغرغرة والشطف بالماء الدافئ والملح أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق والألم الناجم عن التهاب اللوزتين و يمكن أن يقلل أيضًا من الالتهاب ، وقد يساعد أيضًا في علاج الالتهابات.
ضع حوالي نصف ملعقة صغيرة من الملح على كوب من الماء الدافئ ويقلب حتى يذوب الملح و قم بالغرغرة والمضمضة من خلال الفم لعدة ثوانٍ ثم ابصقها. يمكنك شطفه بالماء العادي.

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- مستحلبات عرق السوس
يمكن أن تساعد أقراص الاستحلاب في تهدئة الحلق ، لكنها ليست جميعها متساوية. تحتوي بعض المستحلبات على مكونات ذات خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ، أو مكونات يمكنها تهدئة الألم بمفردها.،يمكن أن يكون لأقراص المص التي تحتوي على عرق السوس فوائد قوية مضادة للالتهابات ، حيث تعمل على تلطيف الانزعاج والتورم في اللوزتين والحلق.
لا ينبغي إعطاء المستحضر للأطفال الصغار بسبب خطر الاختناق بدلًا من ذلك ، غالبًا ما تكون بخاخات الحلق خيارًا أفضل بكثير للأطفال في هذا العمر .

-شاي دافئ بالعسل الخام
يمكن أن تساعد المشروبات الدافئة مثل الشاي في تقليل الانزعاج الذي قد يحدث نتيجة التهاب اللوزتين، يحتوي العسل الخام ، الذي يُضاف غالبًا إلى الشاي ، على خصائص قوية مضادة للجراثيم ، وقد يساعد في علاج الالتهابات المسببة لالتهاب اللوزتين.

علاج التهاب الحلق للأطفال
إذا كانت لوزتا طفلك متورمتين وحمراء اللون ، فمن المحتمل أن يكون التهاب اللوزتين هو سبب التهاب الحلق  يمكن أن تسبب تقرحات الفم التهاب الحلق.
علاج التهاب الحلق للأطفال تعتمد الطريقة التي تعالج بها التهاب الحلق على سببه،  لا يوجد علاج لالتهاب الحلق الناجم عن فيروس و لن تساعد المضادات الحيوية في حالات العدوى الفيروسية، ولكن كل ما يمكنك فعله لعلاج التهاب الحلق الناجم عن العدوى الفيروسية هو علاج الأعراض من خلال:
إعطاء طفلك قطرات أنف ملحية للمساعدة في انسداد الأنف
إعطاء طفلك باراسيتامول أو ايبوبروفين بجرعات موصى بها للمساعدة في تسكين الألم
جعل طفلك يأخذ رشفات متكررة من السوائل لمساعدته على البقاء رطبًا.
إذا كان التهاب حلق طفلك ناتجًا عن عدوى بالمكورات العقدية ، فمن المرجح أن يأخذ طبيبك مسحة من حلق طفلك لتحليلها. من المحتمل أن يصف الطبيب العام المضادات الحيوية (عادة البنسلين) لعلاج العدوى.
إذا كان طفلك لا يستجيب لتسكين الألم البسيط مثل الباراسيتامول ، فقد يصف لك طبيبك دورة قصيرة من الكورتيكوستيرويدات.
إذا كان الأطفال مصابين بعدوى بكتيرية تسبب تراكم القيح في مؤخرة الحلق ، فقد يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى. تحتاج هذه الحالة إلى العلاج بالمضادات الحيوية ، وربما يحتاج الأطفال أيضًا إلى زيارة أخصائي الأذن والأنف والحنجرة.

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