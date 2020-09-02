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أخبار العالم

كلمات ماجدة الرومي تبكي الرئيس الفرنسي.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:26 م
عناق بين ماجدة الرومي
عناق بين ماجدة الرومي والرئيس الفرنسي
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حسام رضوان
التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفنانة ماجدة الرومي، حيث استقبلها في مقر إقامته بقصر الصنوبر مساء أمس الثلاثاء.

وقالت الصفحة الرسمية للسيدة ماجدة الرومي إن "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أراد أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة الرومي تشديدًا على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري".

وأضافت الصفحة أن ماكرون "عبّر لها عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته".

وأكدت الرومي من جانبها أنها تضع صوتها بخدمة الوطن  للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر والحجر، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان.

وأشارت الرومي إلى زيارة ماكرون للسيدة فيروز التي وصفتها بأنها  "تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبّه".

ونشرت صفحة الرومي صور من اللقاء الذي جمعها بالرئيس الفرنسي الذي احتضنها في ختام اللقاء.

وأضافت: «بدورها أكدت له ماجدة أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر والحجر، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان مشيرةً إلى زيارته للسيدة فيروز التي تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبّه».

وتابع الحساب: «الرئيس الفرنسي تأثر لكلام سيدة الكلمات التي رأت الدمعة في عينيه فعانقها وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني ليقول: ستكونون بخير».
كلمات ماجدة الرومي تبكي الرئيس الفرنسي.. صور
كلمات ماجدة الرومي تبكي الرئيس الفرنسي.. صور
كلمات ماجدة الرومي تبكي الرئيس الفرنسي.. صور
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