كلمات ماجدة الرومي تبكي الرئيس الفرنسي.. صور

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفنانة ماجدة الرومي، حيث استقبلها في مقر إقامته بقصر الصنوبر مساء أمس الثلاثاء.





وقالت الصفحة الرسمية للسيدة ماجدة الرومي إن "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أراد أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة الرومي تشديدًا على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري".





وأضافت الصفحة أن ماكرون "عبّر لها عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته".





وأكدت الرومي من جانبها أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر والحجر، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان.





وأشارت الرومي إلى زيارة ماكرون للسيدة فيروز التي وصفتها بأنها "تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبّه".





ونشرت صفحة الرومي صور من اللقاء الذي جمعها بالرئيس الفرنسي الذي احتضنها في ختام اللقاء.



