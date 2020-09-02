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فن

رامى صبري يستمتع بعطلته الصيفية بصحبة أصدقائه

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك الفنان رامى صبرى جمهوره بصورة جديدة له من عطلته الصيفية ظهر فيها بصحبة أصدقائه ،وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وحققت أغنية «خطيرة» لـ المطرب رامي صبري، 3 ملايين و647 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الجمعة 1 أغسطس . 

أغنية «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى. 

وحققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل باستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك برودكشن 2020.

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Friends 🏝😍

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