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أخبار العالم

عداد كورونا في الجزائر.. تسجيل 325 إصابة جديدة و7 وفيات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:13 م
اصابات كورونا
اصابات كورونا
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين الساعاة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتى الآن إلى 45158.

كما أوضحت الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الماضية ليصل بذلك إجمالي وفيات كورونا إلى 1523.

كما بيًنت وزارة الصحة انه تم تسجيل 253 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 31746 حالة تعافي.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية ان العناية المركزة بمستشفيات الوزارة بلغت 35.
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