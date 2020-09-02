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محافظات

لتذليل العقبات وتطوير الأداء.. محافظ قنا يجتمع بمديري المراكز التكنولوجية .. شاهد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:13 م
محافظ قنا يجتمع بمديري
محافظ قنا يجتمع بمديري المراكز التكنولوجية
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يوسف رجب

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا بمديري المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة وعدد من العاملين بها، لمناقشة خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية.


جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ و كمال شلبي، السكرتير العام والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير المساعد و محمود محمد، مدير عام مركز المعلومات و رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.


ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع خطة وبرامج عمل المراكز التكنولوجية بجميع قطاعات المحافظة وعرض تقرير تفصيلي يتضمن حصرا لأهم وأبرز الموضوعات ومعوقات العمل و التي تم التوصل لوضع حلول جذرية لها.


وأشار المحافظ، إلي أنه تم تشكيل لجنة للمرور اليومي علي كافة المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بها، ووجه بعرض تقرير اسبوعي علي سيادته يتضمن" موقف العمل بكل مركز - معوقات واحتياجات العمل - تقييم أداء العاملين - مدي رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة".


ووجه محافظ قنا، مسئولي المراكز التكنولوجية بعمل دليل مبسط للعاملين بالمراكز يوضح كافة إجراءات وخطوات العمل بالمنظومة وصلاحيات كل موظف بالمكاتب الأمامية والخلفية.


كما وجه بعمل دورات تدريبية للعاملين بالمراكز لرفع مستوى الأداء لديهم والتعرف علي كافة التحديثات بالمنظومة وتحديد المهام الخاصة بكل موظف.


وأكد محافظ قنا، على جميع المسئولين بالجهاز التنفيذى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين والتفاعل معهم من خلال تفعيل دور المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بحصول المواطن على الخدمة وتطبيقا لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها.


وأشار الداودي إلى أن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة هو خدمة المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والاستجابة لطلباتهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة و بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.


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لتذليل العقبات وتطوير الأداء.. محافظ قنا يجتمع بمديري المراكز التكنولوجية .. شاهد
لتذليل العقبات وتطوير الأداء.. محافظ قنا يجتمع بمديري المراكز التكنولوجية .. شاهد
لتذليل العقبات وتطوير الأداء.. محافظ قنا يجتمع بمديري المراكز التكنولوجية .. شاهد
لتذليل العقبات وتطوير الأداء.. محافظ قنا يجتمع بمديري المراكز التكنولوجية .. شاهد
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