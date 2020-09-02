رئيس مركز الزقازيق يكلف الوحدات المحلية باستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

عقد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ،اليوم، إجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية التابعة وكلفهم بالمرور ومتابعة وحصر مخالفات المباني ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وشدد رئيس مركز الزقازيق على إزالة اى مخالفه فى المهد بالوحدات المحلية التابعة لرئاسته، مشيرًا إلى أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في الأيام السابقة ، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح.





وأكد أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.





وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور،وذلك لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وخصصت وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

وأشار "فاروق" الي انه يتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.