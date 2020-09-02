رئيس مركز الزقازيق يكلف الوحدات المحلية باستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

عقد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ،اليوم، إجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية التابعة وكلفهم بالمرور ومتابعة وحصر مخالفات المباني ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد رئيس مركز الزقازيق على إزالة اى مخالفه فى المهد بالوحدات
المحلية التابعة لرئاسته، مشيرًا إلى أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في
الأيام السابقة ، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح.
وأكد أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن
القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من
القيمة النهائية المحددة.
وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور،وذلك لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وخصصت وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
وأشار "فاروق" الي انه يتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.