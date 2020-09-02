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توك شو

عودة المدارس.. أحمد موسى يعلن الحل لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:28 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطمئن بشكل يومى على الإجراءات الخاصة بالتعليم، وعودة الطلاب للمدارس.


وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن منظمة الصحة العالمية تحدثت اليوم عن عودة الطلاب فى المدارس، ونصحت بعدم تجمع الطلاب فى الفصول.


ولفت إلى أن مصر ستقوم بفتح المدارس ولكن سيكون هناك بعض الأيام من خلال الاون لاين، والأيام الأخرى من المدرسة.


وأشار إلى أن فيروس كورونا لم ينته، ولذلك منظمة الصحة اليوم تحدثت بشكل كامل عن عودة المدارس و الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا.


وأوضح أحمد موسى، أن ارتداء الكامة هو الضمان لعدم انتشار فيروس كورونا، ولذلك على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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