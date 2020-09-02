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مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:43 م
الدكتورة رشا راغب
الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
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محمد عبد المنعم
وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية "NHI" بكوريا الجنوبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بمقر الأكاديمية.


وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والمعرفة المتاحة في مجال تطوير القيادات العاملة بالدولة.


وكان من المزمع توقيع تلك المذكرة على هامش زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر خلال مارس 2020 والتي تم تأجيلها نتيجة لأزمة فيروس كورونا إلا أنه وحرصًا من الطرفين على تفعيل التعاون على الرغم من كافة الظروف اتفقا على التوقيع.


وقعت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مذكرة التفاهم مع بارك شين ران رئيس المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية، بحضور ممثلين عن الجانبين المصري والكوري.


وشهدت مراسم التوقيع عرض رسالة ترحيبية من كلٍ من السفير حازم فهمي سفير مصر لدى سيول، والسفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة.


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من جانبها صرحت الدكتورة رشا راغب بأن هذا الحدث جاء نتيجة عمل دؤوب وتنسيق مشترك بين فريقي الأكاديمية والمعهد، مضيفة: "نحن نوقن بأن العنصر البشري هو رأس المال الأساسي الذي ينبغي أن تستثمر فيه كل الدول، وأن المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية يُعد أحد مراكز التميز الدولية في مجال تدريب القطاعات المختلفة بالدولة وخاصة الكوادر القيادية".


وتابعت: "نجح المعهد في أن يقدم خدماته للعديد من الدول مثل روسيا واليابان وسنغافورة، ونحن اليوم نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم لنقل تلك المعرفة والخبرة للحكومة المصرية من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب" لتكون أول سابقة تعاون في أفريقيا والشرق الأوسط".


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من جانبه تحدثت "بارك شين" رئيس المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية عن كون تأهيل الكفاءات في القطاع الحكومي أجندة في غاية الأهمية لكلٍ من مصر وكوريا الجنوبية، وأن الأكاديمية والمعهد يعملان على تنمية الموارد البشرية للقطاع الحكومي كلٍ في دولته.


وأضاف: "أن هذا العام هو الـ 25 منذ بدأت العلاقات الدبلوماسية المصرية-الكورية الجنوبية، وهذا دلالة على قدرتنا على تأسيس قاعدة للتعاون ضمن شراكاتنا الشاملة، ونحن نعلم أن الأكاديمية تهتم بتأهيل كفاءات القطاع العام وإعداد الجيل القادم من القادة بدعم كامل من الحكومة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي".


يذكر أن مذكرة التفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية تهدف إلى تنفيذ برامج مشتركة وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات في مجال الإدارة العامة، وكذلك تبادل التقارير الأكاديمية والخبراء في مجال تطوير القيادات والتعليم والتدريب.


وأنشئ المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية عام 1949 ليكون مركزًا حكوميًا مسئولًا عن تدريب موظفي القطاع العام، وتطوير أنظمة التدريب، وتقديم الاستشارات لمعاهد التدريب الحكومية الأخرى بجمهورية كوريا الجنوبية.


وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية
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