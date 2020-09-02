الزراعة: تكليف صلاح مصيلحى لرئاسة هيئة الثروة السمكية

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قرارا بتكليف د صلاح مصيلحى رئيس قسم علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس لرئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية.
مصيلحى هو عضو مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بأكاديمية البحث العلمي وخبير بالاتحاد العربي للحفاظ على الحياة البرية والبحرية بجامعة الدول العربية.
وشغل مصيلحى مناصب عديدة منها عميد معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك بجامعة قناة السويس ومستشار علمي لجهاز تعمير سيناء بوزارة الإسكان، ورئيس قسم صحة الأسماك بالمركز الدولى للاسماك.