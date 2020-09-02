ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا

تلقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس حونسون.





وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.





وكان ولي العهد السعودي التقى أمس الثلاثاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.





وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصًا بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.





كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.



