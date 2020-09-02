مفاجأة.. مصدر قانوني: صور بيراميدز لا تدين رمضان صبحي لهذا السبب









وكان ميدو كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تسريب صور رمضان صبحي بقميص بيراميدز، قد يعرض رمضان لعقوبات مغلظة من قبل ناديه".





وأضاف: "علمت ان هناك استياء من قبل إدارة هدرسفيلد بتسريب تلك الصور، بعد تأكيدهم أنه حتى الان لا يوجد اي اتفاق مع بيراميدز " .





وتابع : "مسؤولو هدرسفيلد يرفضون اي ممارسات من بيراميدز لوضع اي ضغوط عليهم".





وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مكثفة من قبل بيراميدز مع إدارة هدرسفيلد لحسم ضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعدما أعلن اللاعب رغبته فى اللعب لبيراميدز رافضا البقاء فى الأهلى .





فجر مصدر قانونى مفاجأة بشأن تسريب صور رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى هدرسفيلد مرتديا تيشيرت بيراميدز تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة .وقال المصدر إن تسريب صور لرمضان صبحي بتيشيرت بيراميدز من خلال " السوشيال ميديا " لا تدينه بأى شىء كونها لم تخرج بشكل رسمي من قبل بيراميدز .وأضاف أن هدرسفيلد لا يستطيع توقيع عقوبة مالية على رمضان صبحي بسبب تسريبات صور ارتداء تيشيرت بيراميدز كونها لا تعد رسمية ومجهولة المصدر .وتابع : " أما فى حال تقديم بيراميدز لرمضان صبحي بشكل رسمي دون الحصول على موافقة هدرسفيلد سيوقع رمضان صبحي فى موقف صعب للغاية وسيتم توقيع غرامات مالية طائلة عليه " .