الدوري المصري.. الإنتاج الحربي يستعيد توازنه ويهزم سموحة 2-1

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي كالآتى. :

حراسة المرمى : عمر صلاح .

خط الدفاع : محمد الترهونى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد جمال .

خط الوسط. : شريف رضا ، صلاح محسن ، إيمومو ، يوسف ديوب .

خط الهجوم : حسام حسن ، ديريك تسيبامبى .

يتواجد على دكه البدلاء كلا من. : حسين تيمور ، محمود معاذ ، أحمد حسن مكى ، محمد نادى ، أحمد حمص ، السيد فريد ، محمد طلعت ، أحمد أبو الفتوح ، فارس مجاهد .