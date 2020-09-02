الدوري المصري.. الإنتاج الحربي يستعيد توازنه ويهزم سموحة 2-1

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي
فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري .
أحرز غنام محمد لاعب الإنتاج الحربي
هدف تقدم فريقه في الدقيقة "31" من خلال استغلال لاعبي سموحة من على حدود منطقة الجزاء لتردد الكرة بعد تسديدها من الحائط البشري لتصل لغنام محمد خارج منطقة الجزاء ليتمكن من تسديدها فى شباك عمر صلاح.
وفي الدقيقة "45"، تمكن شريف رضا لاعب نادي سموحة
من إحراز هدف التعادل من خلال كرة طولية من ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء سكنت شباك الإنتاج.
وفي الدقيقة "89"، أحرز محمد بازوكا لاعب الإنتاج الحربي الهدف الثاني في شباك سموحة من خلال ركلة جزاء .
وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي كالآتى. :
حراسة المرمى : عمر صلاح .
خط الدفاع : محمد الترهونى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد جمال .
خط الوسط. : شريف رضا ، صلاح محسن ، إيمومو ، يوسف ديوب .
خط الهجوم : حسام حسن ، ديريك تسيبامبى .
يتواجد على دكه البدلاء كلا من. : حسين تيمور ، محمود معاذ ، أحمد حسن مكى ، محمد نادى ، أحمد حمص ، السيد فريد ، محمد طلعت ، أحمد أبو الفتوح ، فارس مجاهد .
وعقب إنتهاء صافرة المباراة تواجد نادي سموحة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد "31" نقطة بينما تواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ9 برصيد "27 " نقطة.