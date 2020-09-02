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توك شو

17 مليار دولار استثمارات.. اقتصادية قناة السويس: منطقة صناعية جديدة مع موانئ دبي العالمية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:15 م
قناة السويس
قناة السويس
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قسم التوك شو
أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  أن مصر دولة مستقرة اقتصاديا وأمنيا، مشيرا إلى أن الشركات تنظر بشكل ايجابي للعمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وقال زكي، خلال لقاء خاص ببرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على قناة " دي إم سي"، :" إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لتكون بوابة مصر لإفريقيا،  لافتا إلى أن لدينا العديد من الحوافز للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وأضاف:" سنبدأ العمل في منطقة صناعية جديدة مع موانئ دبي العالمية،  مشيرا إلى أنه سيكون هناك لقاء آخر مع اتحاد الصناعات الألماني لبحث الاستثمارات المستقبلية والمناطق الصناعية تم تجهيزها بالمرافق والخدمات وهناك حوافز عديدة للمستثمرين.


وأشار إلى أن هناك حوافز غير ضريبية لتسهيل بيئة العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإعلان عن تفاصيل الحوافز الجديدة لجذب المستثمرين خلال الربع الأخير من العام الجاري.


 وأوضح أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها خلال الخمس سنوات الأخيرة يتعدى 17 مليار دولار وتوفر ما يقرب من 80 ألف فرصة عمل مباشرة بالمنطقة خلال الفترة القادمة.
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