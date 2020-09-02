انت إللي طبلت في الأول.. طارق يحيى يرد على حلمي طولان

رد طارق يحيى مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، ولاعب الأبيض السابق، وذلك بعد الأزمة التي نشبت بين الثنائي عقب مباراة الزمالك وإنبي في الدوري.





وكان طارق يحيى قد هاجم حلمي طولان خلال تقديمه برنامجه عبر قناة الزمالك، مشددًا على أن طولان تعمد ارتداء اللون الأحمر أمام الزمالك لاستفزاز الجماهير.





وقال يحيى خلال تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على قناة "الزمالك": "لم أرد على حلمي طولان بسبب فارق السن بيني وبينه، واحترامًا لنفسي".





وكان حلمي طولان قد هاجم طارق يحيى، وقال له: "طارق يحيى (المطبلاتي) يقول إنه لا يعجبه لون القميص الذي كنت أرتديه، (إنت مالك أنا ألبس اللي أنا عايزه إنت عندك عمى ألوان) هذا لونه نبيتي".









وأضاف يحيى: "حلمي طولان قال كلام صعب جدًا، وكان لا بد من الرد لأنني لو لم أرد فأنني أصدق على كلامه، وسأرد بمنتهى الاحترام وفي إطار الكلام الذي قيل في حقي، بالدلائل والقرائن".









وتابع: "دخلت الزمالك عام 79-80 وأعلم كل المنشآت وكل شيء داخل النادي، الزمالك حاليًا اختلف تمامًا من ملاعب وصالات جيم ومبني اجتماعي، عندما أقول هناك طفرة إنشائية غير طبيعية (يبقى بطبل يا كابتن حلمي)، عمري في حياتي ما هطبل لأحد ايًا كان من هو".









وأردف: "حلمي طولان كتب خطاب لمرتضى منصور وقاله له سموك وسعادتك وسيادتك، لكي تأخذ مستحقاتك، أليس هذا نوع من أنواع التطبيل".





وأكمل: "فايلر المدير الفني للأهلي نفسه اُنتقد من قبل الجماهير وبعض الأهلاوية، لأنه كان يرتدي تيشيرت أبيض في مباراة الزمالك ولم يرد".





واستطرد: "اسمي مثل الذهب يا كابتن حلمي، وحزين أنني أتحدث في هذا الكلام، منذ متي الزمالك كان يأخذ حقوقه وأصبح رأس برأس مع الأهلي، وعندما نقول هذا الكلام يبقى بنبطل؟"





وأوضح: "لو كل شخص عمل مثل الذي فعله مرتضى منصور هنطبله، لأن يفعل أشياء محترمة".





وأتم عن صورته بقميص الأهلي، كان حفل خيري للأيتام والنادي الأهلي كان راعي هذا الحفل، ودعيت له وارتديت قميصه، لا أريد من أحد المزايدة، وليس عيبًا أن أرتدي أحمر، ولكن عندما تخاف على مشاعر وأحاسيس جماهيرك هذا ليس عيبًا".