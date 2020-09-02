لو كنت من سكان القاهرة.. اعرف سعر التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، قرر تشكيل لجنة لتخفيض سعر المتر عند التصالح فى مخالفات البناء مراعاة لظروف المواطنين، موضحًا ان هذه اللجنة ستخفض القيمة المخصصة لمتر التصالح فى مخالفات البناء.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أنه سيتم تشكيل لجنة عاجلة، تدرس الفئة السعرية للمتر المسطح فى عدد من المناطق مراعاة لظروف المواطنين أن هذا القرار سيشجع المواطنين على التقدم لـ التصالح، وأكد أحمد موسى أن البلد تريد تقنين أوضاع المواطنين، ولا تريد أن تسبب مشكلات لهم.





وقام موسى، بعرض قيمة التصالح فى المناطق، بالمتر.

ولفت احمد موسى، إلى أن قيمة التصالح لـ المتر فى الشوارع الرئيسية بالزمالك 2000 جنيه، و الشوارع الأكبر من 10 متر تكون بت 1600 جنيه للمتر. وأشار أحمد موسى، إلى أن منطقة عابدين بـ 1200 جنيه، و بولاق الشوراع الرئيسية 800 جنيه، وشوارع أكبر من 10 متر بـ 600 جنيه.





وأضاف، إن قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء فى محافظة القاهرة تتراوح من 50 جنيها إلى 2000 جنيه للمتر وتابع ، أنه سيقدم خدمة مميزة لسكان القاهرة، وسيتم عرض قيمة التصالح فى مخالفات البناء في كل منطقة وشارع.

ولفت احمد موسى، إلى أن قيمة التصالح بـ حى التبين المنطقة الأولى السكنى بـ 300 جنيه لـ المتر و شوارع جانبية بكورنيش النيل بـ 200 جنيه للمتر، والمنطقة الثالثة تكون قيمة التصالح لـ المتر 70 جنيها.

وأشار أحمد موسى، إلى أن قيمة التصالح بحى السيدة زينب منطقة أولى، مستوى أول بـ 600 و منطقة ثانية مستوي أول بـ 300 جنيه، المنطقة الثالثة مستوي أول بـ 100 جنيه.

وأوضح أحمد موسى، أن حي المعادي المنطقة الأولى مستوي أول بـ 1400 جنيه، و المنطقة الثانية مستوي أول بـ 1000 و المنطقة الثالثة مستوي أول بـ 600 جنيه.

وتابع ، أن قيمة التصالح بمنطقة حى دار السلام، منطقة أولى مستوى أول 800 جنيه، ومنطقة ثانية مستوي أول 200 جنيه، والمنطقة الثالثة بـ 70 جنيها للمتر.

واستكمل: قيمة جدية التصالح بـ حي حلوان بالمنطقة الأولي مستوى أول بـ 300 جنيه للمتر، والمنطقة الثانية مستوي أول بـ 200 جنيه للمتر،والمنطقة الثالثة بـ 100 جنيه للمتر.





